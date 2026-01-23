Un muerto y trece heridos por la explosión de una granada en un barrio céntrico de Bogotá

Según la Policía, el ataque fue perpetrado por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta y que lanzaron una granada, al parecer, contra un local de ocio nocturno.

"Lamentablemente, tras un nuevo reporte, se confirma que uno de los heridos por la explosión en el barrio Santa Fe, una persona de 75 años, murió cuando era atendido en un centro asistencial", manifestó en su cuneta de X el alcalde Bogotá, Carlos Fernando Galán.

El alcalde agregó que pidió a la Policía "hacer una intervención de la zona" y que ya se tiene "una línea de investigación que permitirá identificar a los responsables".

En los últimos años han ocurrido varios ataques de ese tipo en la capital colombiana, uno de ellos el 19 de febrero de 2025 cuando una persona murió y siete más sufrieron heridas por la explosión de una granada en el céntrico barrio San Bernardo, en el que viven habitantes de calle y cercano a la Casa de Nariño, el palacio presidencial.

