Una fractura del carril, hipótesis preliminar del trágico accidente de tren en España

Tras concluir el rescate de las víctimas mortales, ahora el foco está en la investigación de los motivos de uno de los accidentes ferroviarios más graves de España y el primero en una línea de alta velocidad, la que une Madrid y Andalucía (sur).

El suceso se produjo en la localidad cordobesa de Adamuz, cuando un tren que iba dirección Madrid descarriló e invadió la vía en sentido contrario, por la que en ese momento se acercaba otro convoy en dirección sur, que también descarriló.

Unos 1.250 efectivos, sobre todo de la Guardia Civil (976), además de los servicios de emergencia y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), participaron en las tareas de rescate y atención a las víctimas.

La CIAF considera que las muescas encontradas en las ruedas del tren que primero descarriló y la deformación observada en el carril son compatibles con que el mismo estuviese fracturado ya antes de que pasara el convoy.

"Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso de ese tren y por lo tanto al descarrilamiento", precisa la nota publicada por esta entidad, y advierte que esta hipótesis deberá ser corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores.

Asimismo, esta comisión afirma que además de las muescas encontradas en el tren descarrilado, se detectaron otras con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de tres trenes diferentes que habían circulado por la zona antes del accidente.

Por ello, plantea como hipótesis que la fractura del carril se produjo con anterioridad al descarrilamiento.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, en una rueda de prensa, consideró que esta hipótesis preliminar de la CIAF, cinco días después del accidente, ofrece "cierta tranquilidad" por su prontitud, aunque insiste en que habrá de confirmarse con pruebas.

Además de las 45 víctimas mortales, todas identificadas y entregadas a sus familiares, el accidente provocó más de cien heridos, de los que 23, uno de ellos un menor, permanecen ingresados en los distintos hospitales, según datos del Gobierno regional de Andalucía, que también detalló que los heridos en la UCI son cinco y que se han producido seis nuevas altas.

Desde el día del accidente, la cifra total de atenciones médicas asciende a 125, concretamente 120 adultos y cinco menores.

Después del accidente del pasado domingo y del ocurrido esta semana en la red de trenes de cercanía en la provincia de Barcelona, desde algunos partidos políticos y medios demandan información y asunción de responsabilidades políticas.

Hoy se conoció que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha solicitado su comparecencia en el Congreso para informar sobre ellos y sobre la situación actual del servicio ferroviario, aunque aún no se conoce la fecha.

El líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, había acusado este viernes a Sánchez de haber "desaparecido" y al Gobierno de generar caos y confusión al no esclarecer "casi nada" de la tragedia ferroviaria en Adamuz y le había instado a comparecer ante el Congreso.

Sánchez se pronunció por primera vez ayer jueves en la cumbre de la Unión Europea en Bruselas, pero Óscar Puente desde el día del accidente dio entrevistas a múltiples medios y realizó dos ruedas de prensa sin límite de preguntas.