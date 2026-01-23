Willy Chavarria monta en París un desfile de moda de lo más cinematográfico

Bautizada con el nombre de "Eterno2, la invitación al desfile parecía anunciar una inspiración en Jesucristo, al reproducir en la T de Eterno el Cristo crucificado.

Si las cruces forman parte de las propuestas de Chavarria, sobre todo en los colgantes, en esta ocasión el eje era un Nueva York de hace varias décadas y la conexión entre las personas, algo que quiso subrayar el propio diseñador.

Prendas para los diferentes sexos, donde se vieron faldas y vestidos, además de algún estampado, chaquetas de cuero, así como una combinación de pantalones anchos y estrechos.

Entre un Cadillac blanco descapotable y espacios que reproducían habitaciones o una cabina de teléfono, se movieron los modelos, así como cantantes y bailarines, creando una coreografía digna de Broadway. Al finalizar, la ovación de los invitados fue de lo más sonora.

En el apartado de la paleta de colores de las prendas se vio una combinación entre fríos y cálidos, donde destacaron rojos, morados y amarillos, sobre todo en la última parte. En un desfile espectáculo en el que la música en español fue la protagonista, junto a temas en inglés e italiano.

El director de moda de la edición española de la revista Esquire, Jesús Cicero, describió para EFE el desfile como una "fashion film-2, una película de moda que narra "un crimen pasional cometido por una mujer decadente con sus amantes".

Cicero subrayó además la "sofisticación" de algunas de las prendas. Propuestas de una marca que tiene una década de existencia, con la que colabora Adidas con algunos 'looks' y que desfila desde el pasado año con éxito en la capital francesa.

Willy Chavarria es amante de la multiculturalidad, la diversidad de géneros y de trabajar en equipo en su estudio de Brooklyn, en Nueva York, por eso de que la unión constituye la fuerza y "permite resistir a la opresión", como ha declarado el propio diseñador.

Este sábado el desfile más esperado de hombre será el de Véronique Nichanian, su último para la casa Hermès, de cuyas colecciones masculinas se ha ocupado durante casi cuarenta años.