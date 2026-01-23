Xi pide a Lula que sus países permanezcan "en el lado correcto de la historia"

Según informó el Ministerio de Exteriores chino en un comunicado, Xi subrayó que, ante un contexto internacional "turbulento", China y Brasil, como miembros destacados del llamado Sur Global, deben actuar como fuerzas "constructivas" para salvaguardar la paz y la estabilidad internacionales y contribuir a la reforma y mejora del sistema de gobernanza global.

El mandatario rechazó asimismo las acusaciones externas contra Pekín y sostuvo que la supuesta "amenaza china" es "totalmente infundada".

Así, criticó las "acusaciones sin fundamento" y la práctica de "fabricar pretextos" para "buscar beneficios egoístas", en referencia indirecta a las recientes declaraciones de dirigentes occidentales, entre ellos Trump, sobre la expansión china en la región ártica y Groenlandia.

Xi defendió también la necesidad de proteger los intereses comunes de los países en desarrollo y de preservar el papel central de Naciones Unidas, instando a "defender la equidad y la justicia internacionales", según el comunicado difundido por la Cancillería china.

En el plano bilateral, el líder chino recordó que en 2024 ambos países elevaron sus relaciones al nivel de una "comunidad de futuro compartido", orientada a promover "un mundo más justo y un planeta más sostenible", y afirmó que desde entonces la cooperación entre Pekín y Brasil ha avanzado de forma "sólida y pragmática".

Xi añadió que el inicio este año del XV Plan Quinquenal chino (2026-2030) abre nuevas oportunidades para profundizar la cooperación económica, comercial y tecnológica, y expresó la disposición de China a ampliar una colaboración "integral y mutuamente beneficiosa".

Por su parte, Lula afirmó que la visita de Xi a Brasil en 2024 supuso un impulso decisivo para las relaciones bilaterales y que la cooperación en distintos ámbitos ha registrado "avances significativos".

El presidente brasileño coincidió en destacar el papel de China y Brasil como defensores del multilateralismo y del libre comercio, y abogó por una mayor coordinación para "reforzar la autoridad de Naciones Unidas", fortalecer la cooperación en el seno de los BRICS y contribuir a la estabilidad regional y global, de acuerdo con la nota oficial china.

La conversación se produce en un momento de crecientes tensiones internacionales, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos un principio de acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y defendiera un giro en la política exterior de Washington que ha generado inquietud entre socios europeos y economías emergentes.

En los últimos meses, China y Brasil han intensificado sus contactos diplomáticos en un contexto de fricciones comerciales con Estados Unidos y de ajustes económicos bilaterales, como las recientes restricciones chinas a las importaciones de carne bovina brasileña, que llevaron al Gobierno de Lula a anunciar gestiones ante Pekín para "mitigar el impacto" de la medida sobre el sector.