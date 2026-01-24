Al menos 6 muertos y más de 80 desaparecidos por un deslizamiento de tierra en Indonesia

La avalancha de tierra y lodo se registró alrededor de las 2:30 (19:30 GMT del viernes) en la población de Pasirlangu, en la región de Bandung Occidental, y a unos 150 kilómetros al sureste de la capital indonesia.

"Nuestros equipos de búsqueda y rescate se encuentran en el lugar para evaluar las ubicaciones donde podemos determinar cuándo realizar evacuaciones o buscar víctimas", apuntó en un comunicado Ade Dian Permana, responsable en Bandung Occidental de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (BASARNAS).

Los rescatistas, de momento, han logrado localizar a 23 personas con vida, mientras trabajan para encontrar a más posibles supervivientes.

Conforme a los datos que manejan las autoridades habría unos 113 residentes en la zona afectada, de los cuales 84 están desaparecidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las autoridades además ordenaron la evacuación de un número indeterminado de personas cuyas viviendas se ubican a menos de 100 metros de la zona del deslizamiento ante el temor a nuevos derrumbes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Imágenes compartidas por los medios locales muestran una extensa lengua el barro y los escombros que golpeó edificios y campos de cultivo, mientras los rescatistas y decenas de voluntarios tratan de escarbar con herramientas y sus propias manos la densa capa de lodo.

El operativo, según apuntan BASARNAS, se está viendo dificultado por las intensas lluvias.

El Departamento de Meteorología indonesia emitió esta semana varias alertas sobre la isla de Java por la posibilidad de inundaciones y deslizamientos de tierra debido a las extremas condiciones climáticas extremas para la región.

Indonesia, país del Sudeste Asiático compuesto por más de 17.000 islas, sufre numerosos incidentes relacionados con inundaciones y corrimientos de tierra durante la temporada de lluvias, especialmente entre los meses de noviembre y marzo.