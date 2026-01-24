Dinamarca califica de "intolerable" la crítica a los soldados aliados en Afganistán

"Es intolerable que el presidente estadounidense ponga en duda la labor de los soldados aliados en Afganistán", escribió Frederiksen en un mensaje en Facebook.

Recordó que muchos soldados daneses perdieron la vida o resultaron heridos en Afganistán y que Dinamarca es uno de los países de la OTAN que sufrió más bajas per cápita.

"Siento un profundo respeto por los soldados que lo arriesgaron todo en una guerra a la que los políticos les enviamos y en la que lucharon codo con codo con soldados de Estados Unidos, entre otros países", añadió.

Dijo entender perfectamente que los veteranos daneses hayan dicho que "no hay palabras que puedan describir lo mucho que duele".

"Y mis pensamientos están con los veteranos, sus familias y los familiares de los muertos, que de ninguna manera se merecen esto", añadió.