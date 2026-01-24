El canciller chino ofrece sus condolencias por los incendios con 21 fallecidos en Chile

El canciller chino mostró su pesar por las víctimas mortales y ofreció, en nombre del Gobierno del gigante asiático, sus condolencias a sus familias y a los habitantes de las zonas afectadas, donde más de 2.000 viviendas han quedado destruidas.

Asimismo, Wang deseó una rápida recuperación a los heridos y mostró su esperanza de que las regiones donde se han registrado estos incendios vuelven a la normalidad lo antes posible.

El jefe de la diplomacia china recalcó su "confianza" en que las autoridades chilenas asistan a su pueblo a la hora de superar las dificultades y reconstruir los hogares arrasados.

El presidente saliente, Gabriel Boric, advirtió en rueda de prensa de que los responsables de los incendios -hasta ahora, se ha detenido a 14 personas- "arriesgan hasta cadena perpetua".

Los fuegos, catalogados como megaincendios por su gran tamaño, intensidad y rápida propagación, se originaron hace una semana en las regiones de Ñuble y Biobío, a 400 y 500 kilómetros al sur de Santiago, y han destruido hasta ahora más de 40.000 hectáreas.