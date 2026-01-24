El Caucus de Propietarios de Armas de Minnesota defiende el derecho a ir armado

"Todo ciudadano pacífico de Minnesota tiene derecho a poseer y portar armas, incluso al asistir a protestas, actuar como observador o ejercer sus derechos de la Primera Enmienda", señala el comunicado del grupo.

En este sentido, el Caucus de Propietarios de Armas de Minesota recalca hoy que estos derechos "no desaparecen cuando una persona está legalmente armada, y deben ser respetados y protegidos en todo momento".

Según las autoridades locales, el hombre estaba legalmente armado, se recuperó un arma de fuego en el lugar de los hechos y se cree que era un propietario de armas legal y poseedor de un permiso de portación.

"Todavía no contamos con un relato independiente de lo que inició el encuentro ni de lo que provocó el uso de fuerza letal. A pesar de la especulación generalizada sobre las intenciones, no se ha presentado ninguna prueba que indique la intención de dañar a los agentes. Solicitamos una investigación completa y transparente por parte de las autoridades estatales y federales", anota el comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, aseguró este sábado que no confía en el Gobierno federal de EE.UU. para liderar la investigación sobre la muerte de un ciudadano de Mineápolis a manos de un agente federal de inmigración.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado una imagen de lo que, según él, era el arma del fallecido.

"Esta es el arma del pistolero, cargada (¡con dos cargadores adicionales completos!) y lista para usar", anotó Trump en un mensaje de su red social, Truth Social.

El fallecido era un hombre blanco de 37 años que no había tenido incidentes reseñables con las fuerzas de seguridad.

Imágenes publicadas en internet muestran a varios agentes de inmigración forcejeando con el hombre antes de dispararle a quemarropa.

También en Mineápolis, el pasado 7 de enero, agentes del ICE mataron a tiros a una mujer de 37 años, Renee Good, en su vehículo en el transcurso de un operativo.