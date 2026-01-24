España envía expertos a Chile para colaborar en la extinción de los incendios forestales

El equipo está integrado por 10 expertos en extinción de grandes incendios forestales, coordinación de aérea, operaciones, gestión de emergencias y análisis estratégicos.

Del total de efectivos, cuatro pertenecen a los dispositivos de prevención y extinción de incendios forestales del ministerio, tres proceden del Gobierno regional de Cataluña y dos del de Andalucía; completa la misión un integrante de Protección Civil. Uno de estos expertos dará apoyo en remoto desde España.

La delegación española aterrizó este sábado en Chile y la duración prevista de los trabajos es de 10 días.

Con este equipo, España responde a la petición de ayuda lanzada por Chile a través del mecanismo europeo de Protección Civil; coordinará su labor de apoyo con las autoridades locales, en concreto, con la Corporación Forestal chilena (CONAF).

Ayer viernes, las autoridades chilenas informaron de que un total de 14 personas habían sido detenidas en las últimas horas como presuntas responsables de los megaincendios en la zona centro-sur, que han dejado 21 fallecidos.

Varios fuegos originados hace una semana han destruido más de 40.000 hectáreas en las regiones de Ñuble y Biobío, a 400 y 500 kilómetros al sur de la capital, respectivamente, y han destruido más de 2.000 viviendas.