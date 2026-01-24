Fiscalía belga advierte que ciberdelincuentes se hacen pasar por el rey para pedir dinero

"Desde principios de 2025 dignatarios extranjeros, familias belgas y líderes empresariales han sido contactados por teléfono, WhatsApp o correo electrónico con el objetivo de obtener dinero de ellos de forma fraudulenta", explicó la Fiscalía belga en un comunicado.

Los ciberdelincuentes utilizaron técnicas que pueden hacer parecer que el contacto proviene realmente del Palacio Real o de la Fundación Rey Balduino, entidad creada en 1976 por la monarquía belga y que invierte en proyectos individuales y colectivos.

A las personas contactadas se les invita a realizar una videollamada para intentar convencerlas de que realmente se trata del rey quien les pide su apoyo, y la Fiscalía sospecha que estas imágenes podrían haber sido generadas con inteligencia artificial.

Las víctimas son seleccionadas "deliberadamente" en función de sus posibles conexiones con la familia real, para que los contactos parezcan creíbles.

Los sospechosos solicitaron apoyo financiero para la supuesta liberación de periodistas belgas que, según ellos, estaban retenidos como rehenes en Siria y se hacían pasar por el jefe de gabinete del rey Felipe, Vincent Houssiau, y el general de división Stéphane Dutron, jefe del Servicio General de Inteligencia y Seguridad (ADIV).

"Afortunadamente, la mayoría de víctimas se dieron cuenta rápidamente de que estaban siendo engañadas. En un caso, se transfirió una suma de dinero", explicó la Fiscalía.

A principios de enero de 2026 se detectó una nueva ola de intentos de fraude, tras varias semanas sin nuevas denuncias, esta vez dirigido principalmente a líderes empresariales belgas, quienes fueron invitados a contribuir o patrocinar una gala ficticia organizada por la Fundación Rey Balduino supuestamente prevista para febrero y abril de este año.

La Fiscalía Federal está llevando a cabo una investigación preliminar con la Unidad Federal de Delitos Informáticos (FCCU) y otros servicios especializados de la policía federal para dar con los responsables.