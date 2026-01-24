Fitur abre al público con experiencias variopintas tras luto por la tragedia ferroviaria

Tatuajes, clases de cocina y mucha cultura son algunas de las experiencias que el visitante podrá vivir sin salir del recinto ferial, donde Fitur vuelve a convertirse en un oasis de ritmo y color.

Este sábado, los 'stands' recuperarán el sonido que, en buena parte, silenciaron durante las jornadas profesionales en señal de respeto al luto oficial tras el accidente ferroviario en el sur de España, que causó 45 muertos, y en solidaridad con el otro incidente en la línea de cercanias de Barcelona, que costó la vida a un maquinista.

El país socio de Fitur 2026, México, refuerza su espacio expositivo con una estructura dividida por estados y una oferta que integra a todos los perfiles de turismo, del cultural al de lujo pasando por el gastronómico.

También el deporte adquiere un papel relevante a falta de cinco meses para el Mundial de fútbol, una cita multitudinaria que México acogerá junto con EE.UU. y Canadá. En esta línea, Jalisco llama a visitar la "sede más mexicana" de la competición, con su propio 'merchandising'.

Cerca, Perú promete una "agenda dinámica" para este fin de semana, según explican a EFE desde el 'stand', con inmersión 3D, danzas típicas, 'showcookings' y clases de cocina para aprender a preparar "platillos" como el ceviche.

Guatemala dedica su espacio a los 'nahuales', figuras de la cosmovisión maya interpretadas como doble energético ligado al destino de una persona. El visitante, además de probar café y dulces, podrá conocer cuál es su 'nahual' -y llevárselo a casa- con solo introducir su fecha de nacimiento.

Tampoco faltarán las catas en Europa de la mano de la región italiana de la Emilia Romaña y sus productos estrella, el vinagre balsámico de Módena y el queso parmesano.

Además, la cultura vuelve a tener un espacio reservado. Así, Serbia promociona la Expo 2027, que se celebrará en Belgrado, a través de notables personajes como el inventor Nikola Tesla o el matemático Mihailo Petrović Alas.

El visitante podrá escoger entre distintas postales que evocan el tema escogido para la exposición -juego, juventud, deporte y música- y enviarle un deseo a su 'yo' del futuro, que la recibirá por correo postal en 2027 directa desde Serbia.

En África, Egipto presume de tesoros con motivo de la reapertura del Gran Museo Egipcio y, en un anexo recrea el hieratismo de sus grandes obras, con una réplica de la Piedra Rosetta (actualmente en el British Museum de Londres) como invitada.

España presenta una oferta variopinta. La llegada de la Fórmula 1 (F1) transformó el recinto ferial de Madrid, IFEMA, desde los exteriores en obras para adecuarlos al circuito, a la propuesta del Gobierno regional de Madrid para esta feria, en la que optó por un diseño futurista.

Por su parte, Turespaña procura una experiencia inmersiva bajo el concepto de 'slow travel', que aspira a un turismo más sostenible. A la salida, el público recibirá gafas especiales para no perderse el próximo eclipse total.

Andalucía tira de legado andalusí y ornamentación vegetal en uno de los espacios más estéticos de la feria, de luto por la tragedia ferroviaria del domingo pasado, que ocurrió en esa región. De hecho, en la zona central de su pabellón emplazó un libro de condolencias.

Y es que este Fitur 2026 se ha convertido en la edición del contraste, de la dicotomía. De tratar de aparentar, como tantas veces en nuestras vidas, que nada ha cambiado y que todo está bien, pero por dentro, queda la herida.