La 'influencer' mexicana 'La Nicholette' es localizada con vida tras 4 días desaparecida

En un mensaje en redes sociales, la Fiscalía informó de la localización de Nicole Pardo Molina, conocida como 'La Nicholette', al tiempo que agradeció la "colaboración ciudadana" para encontrarla.

Las autoridades aún no han detallado el estado de salud de la joven de 25 años ni las condiciones en las que fue localizada, tras haber sido secuestrada el 19 de enero por sujetos armados en Isla Musalá, una de las zonas residenciales más exclusivas de Culiacán, capital de Sinaloa.

El caso generó amplia atención pública luego de que en redes sociales se difundiera un video captado por la cámara de seguridad del vehículo de la joven, una camioneta Tesla Cybertruck color lila, en el que se observa cómo hombres armados la interceptan y la obligan a subir a otro automóvil.

El viernes 23, se viralizó un segundo video de la joven, -cuya autenticidad no ha sido confirmada por la autoridad-, donde se le observa leyendo un mensaje.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese video, la joven señala que "trabaja" con 'Los Mayos', una facción del cártel de Sinaloa, que mantiene una pugna interna por el control de la zona con la facción de 'Los Chapitos', razón por la habría sido privada de su libertad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Nicole Pardo es una creadora de contenido con miles de seguidores. En Instagram suma más de 163.000 seguidores, mientras que en TikTok cuenta con al menos 111.000. También mantiene actividad en Snapchat, Twitch, YouTube y OnlyFans, plataforma donde concentra gran parte de su contenido.

La influencer suele compartir aspectos de su vida personal, negocios, la compra de vehículos de lujo, así como su participación en eventos sociales.

Aunque reside principalmente en Culiacán, pasa temporadas en Phoenix (Arizona, EE.UU.) donde incluso operaba una tienda en línea de gorras que, según reportes, incluían referencias al narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada.

Su notoriedad pública creció a partir de un corrido titulado “La Muchacha del Salado”, popularizado en 2023 por el Grupo Arriesgado, que acumula más de 23 millones de reproducciones en YouTube y que hace referencias a su personaje público.

El caso ocurre en un contexto de escalada de violencia en Sinaloa, donde desde septiembre de 2024 existe una pugna entre 'Los Chapitos' y 'Los Mayos', que ha causado más de 1.800 muertos y más 2.400 desapariciones forzadas, según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).