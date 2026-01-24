Noboa se reúne con el alcalde de Brujas, en Bélgica, para tratar cooperación económica

Según el Ejecutivo, durante la reunión también se analizaron oportunidades de intercambio académico y se compartieron experiencias en gestión turística y conservación del patrimonio cultural.

De Fauw señaló que el ecosistema económico belga es uno de los más importantes del mundo y un punto estratégico de conexión global, por lo que consideró que la visita de Noboa reviste una importancia "fundamental" para el fortalecimiento de la relación bilateral.

Como parte de la agenda, Noboa firmó el libro dorado de visitas de la ciudad, un acto de carácter simbólico y protocolario.

En el encuentro participó también Ingrid Vanstreels, asesora de desarrollo empresarial del Puerto de Amberes-Brujas, quien afirmó que "Ecuador es un socio comercial muy importante", y detalló que los principales productos importados son banano, cacao y camarón.

"En 2025 importamos 50.000 contenedores a nuestro puerto, lo que se traduce en una media de 1.000 contenedores por semana", indicó.

Cabe destacar que Bélgica es uno de los países más afectados por las mafias del narcotráfico que desde Ecuador envían grandes cantidades de cocaína a Europa, camuflada en la carga de buques que arriban a puertos como el de Amberes.

Durante su visita, Noboa anunció además que la Unión Europea (UE) y Ecuador cerraron este viernes las negociaciones de un Acuerdo de Facilitación de la Inversión Sostenible (SIFA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de crear un entorno empresarial más transparente y eficiente, una información que ya había sido divulgada el día anterior por la Comisión Europea.

El mandatario regresará este domingo a Ecuador desde Bélgica, tras haber participado la pasada semana en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

No obstante, volverá a salir del país entre el 27 y el 29 de enero para participar en el Foro Económico Internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).