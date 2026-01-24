Oposición insta al Gobierno venezolano a publicar "listado detallado" de 626 excarcelados

En un comunicado publicado en X, la coalición opositora señaló que solamente han confirmado "de manera rigurosa" la excarcelación de 173 personas, mientras que, agregó, "permanecen aún más de 939 presos políticos tras las rejas".

"La inmensa mayoría de estas excarcelaciones no constituyen libertades plenas, sino que se trata de medidas cautelares gravosas", explicó la agrupación política.

Asimismo, la PUD difundió su lista de excarcelaciones verificadas e informó que será enviada, junto a su registro de presos políticos en el país, al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, con quien la mandataria encargada aseguró que hablará para pedir que verifique las liberaciones.

De igual forma, exigió el cese del que calificó como "perverso mecanismo de liberaciones a cuentagotas" y pidió que se proceda a la liberación "masiva e incondicional" de todos los presos políticos.

Este viernes, al encabezar en el palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo) la instalación del Programa para la convivencia y la paz, la presidenta encargada afirmó que 626 personas han sido excarceladas en el país y dijo que el lunes hablará telefónicamente con el alto comisionado para que verifique, a través de su oficina, las listas de liberados.

El presidente del Parlamento y el hermano de la mandataria encargada, el chavista Jorge Rodríguez, anunció el 8 de enero pasado la excarcelación de "un número importante" de personas, sin detallar identidades, las condiciones de las medidas ni el número total de beneficiados.

Días después puso a disposición las listas de los excarcelados, pero hasta la fecha no han sido difundidas.

Tras el anuncio, decenas de familiares se han reunido a las afueras de centros de detención para pedir información sobre sus allegados y exigir su libertad, mientras ONG han denunciado retrasos y opacidad en el proceso.

Este viernes, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reveló que las autoridades han excarcelado a personas cuyos casos "no eran públicos".