Prisión preventiva para seis policías de Perú investigados por haber "sembrado" droga

El Ministerio Público indicó en un comunicado que entre los detenidos hay un coronel, un alférez y cuatro suboficiales de la Policía Nacional de Perú (PNP), que fueron capturados hace diez días en un operativo simultáneo realizado en varios distritos de la capital peruana.

El allanamiento se efectuó en el complejo policial Aramburú (Surquillo), donde se detuvo al coronel Mervin Sánchez, en un inmueble de Chaclacayo se capturó al alférez Junior Mauricio y en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del distrito de San Martín de Porres fueron detenidos los suboficiales Henry Ordoñez, Williams García, Marcelo Benavides y Gerson León.

También se registraron los dos vehículos que habrían sido utilizados en la intervención irregular del denunciante y se incautaron celulares, memorias USB, ordenadores, droga, entre otros objetos, que serán clave para la pesquisa fiscal.

Según la investigación, los policías involucrados habrían participado en la intervención de dos ciudadanos en el distrito de Lurín, también en Lima, a quienes les quitaron su vehículo y luego los subieron a una patrulla para llevarlos a su sede policial, en San Martín de Porres, donde intentaron "sembrarles" drogas y otras especies.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Ministerio Público agregó que ante la negativa de los ciudadanos por la detención se habría producido un enfrentamiento entre ellos, y presuntamente, el alférez Benavides les dijo "que arreglen" con el comandante Sánchez y sería él quien habría pedido 3.000 soles (893 dólares o 755 euros) para liberarlos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los ciudadanos intervenidos habrían sido forzados a pagar el dinero, por lo que, posteriormente, uno de ellos procedió a denunciar los hechos ante el Ministerio Público.