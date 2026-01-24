Rusos y ucranianos reanudan las negociaciones con EE.UU. en Abu Dabi

Las negociaciones sobre temas de seguridad, que arrancaron en la tarde del viernes, "transcurren en diferentes formatos", precisó la fuente.

Ambos bandos reconocen que la retirada de las tropas ucranianas del Donbás es el principal escollo en las negociaciones trilaterales.

"Este asunto sigue siendo el más complejo. Para Rusia es importante la retirada del Ejército ucraniano del Donbás. Para ello se están barajando diferentes parámetros de seguridad", señaló hoy una fuente oficial a TASS.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayó el viernes que "ahora es muy importante aplicar la fórmula consensuada en Anchorage", es decir, en la cumbre de agosto de 2025 entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y EE.UU., Donald Trump.

Se refería a que no habrá un cese de las hostilidades definitivo hasta que se solvente el problema territorial, cuya solución consiste, según el Kremlin, en que las tropas ucranianas abandonen voluntariamente el Donbás.

Putin dio el visto bueno a la celebración de negociaciones trilaterales en Abu Dabi tras reunirse en la madrugada del viernes con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hizo lo mismo tras reunirse el jueves con Trump en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.

"Es necesario que no sólo Ucrania quiera terminar esta guerra, tener seguridad, sino que también Rusia tenga esta misma aspiración", dijo Zelenski en su discurso vespertino a la nación.

La delegación de Rusia, que había prometido que elevaría el nivel de representación de su equipo encabezado en las anteriores tres reuniones bilaterales por un asesor presidencial, es liderada por el almirante Ígor Kostiukov, número dos del Estado Mayor y jefe de la inteligencia militar, e incluye sólo a militares, según el Kremlin.

Por lo que respecta a la ucraniana, está integrada, entre otros, por el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Kirilo Budánov; el líder del grupo parlamentario del partido de Zelenski, David Arajamia, y el secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov.