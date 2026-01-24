Sofocan incendio que consumió parte de una fábrica en departamento más poblado de Paraguay

Asunción, 24 ene (EFE).- El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) sofocó este sábado un incendio de gran magnitud que consumió parte de las instalaciones de una fábrica de colchones en el departamento Central, el más poblado del país, y que obligó a la evacuación temporal de las viviendas cercanas a la planta.