Un juez brasileño suspende el contrato adjudicado a Acciona para construir un tramo vial

El magistrado José Helton Nogueira Diefenthäler Júnior, del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo, se pronunció a favor de un recurso interpuesto por Álya, empresa líder del consorcio que formó junto con Odebrecht, cuya propuesta fue desclasificada por desviarse del pliego inicial de condiciones del proyecto vial en cuestión.

Álya alega que obtuvo la mejor nota tras el análisis técnico-económico de todas las candidaturas y que su desclasificación por parte de la comisión de licitación vinculada a la Alcaldía de São Paulo es "injustificada" e "ilegal".

La compañía interpuso un recurso en un juzgado de primera instancia, que rechazó sus argumentos al no observar indicios de ilegalidad.

Entonces recurrió a una corte de segunda instancia, que sí ha optado por suspender provisionalmente la ejecución del contrato hasta que se analice en profundidad el caso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Nogueira Diefenthäler afirmó en su decisión, a la que tuvo acceso EFE, que el elevado coste del proyecto tiene un "impacto potencialmente relevante" sobre el erario y que la continuidad del mismo, antes de que se aclaren las contradicciones expuestas, puede "conducir a la consolidación de situaciones fácticas de difícil reversión".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Existen riesgos que inciden en el ámbito del orden financiero y otros que pueden generarse en la esfera material", apuntó.

En este sentido, optó por la suspensión cautelar en aplicación de los principios de "prudencia" y "cautela" a fin de "proteger el interés público".

"Todo será objeto de valoración posterior en el examen de los elementos sustanciales y perjudiciales introducidos en el presente recurso", añadió. El fallo no es definitivo y aún admite recurso.

La Alcaldía de São Paulo adjudicó a Acciona el contrato por un valor de 2.099 millones de reales (400 millones de dólares o 335 millones de euros) para la construcción de un tramo comprendido entre la Avenida Jornalista Roberto Marinho y la Rodovia dos Imigrantes.

El proyecto contempla la ejecución de tres carriles nuevos por calzada a lo largo de 4,7 kilómetros, incluyendo tres viaductos y dos túneles, así como un carril bici.

Asimismo, incluye un "macrodrenaje" para el desvío de un canal de aguas pluviales y la urbanización de un parque lineal con zonas recreativas.

Acciona fue proclamada vencedora del concurso, realizado en noviembre pasado, a pesar de haber quedado en tercer lugar en la licitación por haber obtenido peor valoración en el análisis técnico-económico que los otros dos consorcios en liza, indicaron a EFE fuentes empresariales implicadas en el caso.

Sin embargo, tras una serie de recursos dentro del proceso, la coalición formada por Álya y Odebrecht fue desclasificada y al segundo consorcio se le redujo la nota, quedando en primer lugar Acciona.

En paralelo, el Ministerio Público de São Paulo investiga en la esfera civil si hubo "irregularidades administrativas" y "perjuicio al patrimonio público" en la adjudicación a la firma española.

Acciona dijo en una nota enviada a EFE, antes de esta última decisión, que su proyecto "siguió todos los procedimientos necesarios y cumplió estrictamente con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones".