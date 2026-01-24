Un tribunal de Pakistán condena a 10 años de prisión a una destacada abogada y activista

La pareja había sido detenida el viernes por otro caso y enviada a la cárcel de Adiala, en el norte de Pakistán, en régimen preventivo por orden de un tribunal antiterrorista.

Este sábado, ambos comparecieron por videoconferencia ante el juez de distrito Muhammad Afzal Majoka en la causa relativa a las publicaciones en redes sociales.

El magistrado emitió una sentencia de 22 páginas en la que los condenó a un total de 17 años de cárcel por varios delitos, aunque la pena máxima impuesta fue de diez años por uno de los cargos, según la resolución.

El juez señaló que “la acusación ha logrado probar su caso contra ambos acusados”, indica la orden judicial.

La pareja fue condenada en virtud de la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos a diez años de prisión rigurosa y una multa de 30 millones de rupias paquistaníes (unos 108.000 dólares) por el cargo de ciberterrorismo.

Además, el tribunal les impuso cinco años de cárcel y una sanción de 5 millones de rupias (cerca de 18.000 dólares) por glorificación de un delito, así como dos años más y una multa de un millón de rupias (unos 3.600 dólares) por difusión de información falsa, unos castigos que suman tiempo de prisión adicional en caso de impago.

El juez Majoka afirmó además que Mazari-Hazir “difundió de forma sistemática contenidos altamente ofensivos, engañosos y antiestatales en redes sociales”, con la “connivencia activa” de su esposo.

“Propagó una narrativa alineada con grupos terroristas hostiles y organizaciones e individuos proscritos. Sus contenidos incitaban al odio étnico, socavaban la confianza pública en las instituciones del Estado y presentaban a las fuerzas armadas como responsables del terrorismo y de las desapariciones forzadas”, señaló el magistrado.

La sentencia sostiene que los mensajes publicados por Mazari-Hazir entre 2021 y 2025 “reflejaban la agenda” del proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) y del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Mazari-Hazir es conocida por su defensa de los derechos de comunidades marginadas, especialmente de la etnia baluchi en la empobrecida provincia de Baluchistán, y por ser una voz crítica contra las controvertidas leyes de blasfemia del país.

En junio del año pasado, fue galardonada con el Premio Joven Inspiración 2025 del World Expression Forum por su labor en defensa del Estado de derecho y la justicia en Pakistán.