Zelenski insta a socios a no retrasar entrega de defensa aérea tras nuevo ataque ruso

"Cada ataque ruso como este contra la energía demuestra que no se puede retrasar el suministro de defensa aérea. No se puede hacer la vista gorda ante estos ataques, hay que responder, y responder con fuerza. Contamos con la reacción y la ayuda de todos nuestros socios", escribió Zelenski en un mensaje en Telegram.

Agregó que cada misil Patriot, NASAMS y todos los demás sistemas ayudan a proteger la infraestructura crítica y a que la gente sobrelleve el frío del invierno.

"Es imprescindible que llevemos a cabo todo lo acordado con el presidente (estadounidense, Donald) Trump, en Davos en materia de defensa aérea", subrayó.

La Fuerza Aérea ucraniana precisó en un comunicado que Rusia lanzó desde las 18.00 horas del viernes y durante la noche dos misiles antibuque 3M22 Zircon, desde la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014; doce misiles de crucero Kh-22/Kh-32 desde el espacio aéreo de la región rusa de Briansk; seis misiles balísticos Iskander-M/S-300, desde Briansk y Crimea; y un misil aéreo guiado Kh-59/69 desde el espacio aéreo de la región rusa de Kursk.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, Rusia lanzó 375 drones de ataque Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos desde las direcciones rusas de Kursk, Oriol, Mílerovo, Shatálovo y Briansk y desde el territorio ucraniano ocupado de Donetsk.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Alrededor de 250 de los drones eran Shahed, agrega el balance diario de la Fuerza Aérea en Telegram.

El objetivo principal de este ataque combinado fue la región de Kiev, añade el reporte, que apunta que una particularidad fue la participación de aviones de aviación estratégica con misiles Kh-22/Kh-32 para atacar la capital.

Hasta las 9.00 de este sábado, la defensa antiaérea derribó o neutralizó nueve misiles de crucero Kh-22/Kh-32, cinco misiles balísticos Iskander-M/S-300, un misil aéreo guiado Kh-59/69 y 357 drones de ataque.

Se registraron impactos de dos misiles y 18 aparatos no tripulados en 17 localizaciones, así como la caída de fragmentos de drones en doce, indicó el comunicado, que añadió que se están verificando la información sobre cuatro misiles.

La Fuerza Aérea advertía en su reporte que a esas horas el ataque continuaba y había varios drones enemigos en el espacio aéreo ucraniano.

Según la Dirección General del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, en Kiev una persona murió y otras cuatro resultaron heridas. La víctima y dos de los heridos se encontraban en el edificio de la fábrica de dulces Roshen que fue golpeada durante el ataque masivo.

Zelenski precisó que los ataques rusos alcanzaron la capital y la región de Kiev, así como las regiones de Sumi, Járkov y Cherníguiv.

Lamentó que en Járkov resultó dañada una maternidad, una residencia donde vivían personas desplazadas, una facultad de medicina y edificios residenciales y que el ataque dejó decenas de heridos, entre ellos un niño.