Arrestan a médica y a otras dos personas en Jamaica por fraude bancario multimillonario

Los detenciones fueron hechas por agentes de la Agencia Anticorrupción y Crimen Organizado (MOCA, en inglés) y la División de Investigaciones Financieras (FID, en inglés) de la Policía de Jamaica.

Los detenidos fueron identificados como la médica Chloe Douett, de 30 años; Ivana Campbell, una asistente ejecutiva de 29 años, y Dwayne Pitter, un desempleado de 44.

Según explicó MOCA en un comunicado, Douett está acusada de documentación falsa, demandar propiedad en documentos falsos, conspirar para defraudar y por fallar en guardar un arma de fuego de manera segura.

El FID, mientras tanto, ha acusado a Campbell y Pitter por realizar transacciones bancarias fraudulentas y conspirar para defraudar en mutuo acuerdo.

De acuerdo con la investigación, MOCA dijo que el esquema de fraude se llevó a cabo entre enero de 2023 y abril de 2024.

Aunque al momento las autoridades no han revelado con exactitud el monto de dinero que los acusados obtuvieron a través del fraude, se estima que pudo haber alcanzado los 3,8 millones de dólares.

"Estas tres personas presuntamente utilizaron las identificaciones de varias personas con diversas ocupaciones para evitar protocolos de seguridad y medidas para confirmar sus identidades en diversas instituciones bancarias", explicó el MOCA en su comunicado.