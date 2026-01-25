Asfura confirma que Mireya Agüero será la nueva canciller de Honduras

El anuncio lo hizo Asfura previo a la toma de posesión del nuevo alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, en un acto celebrado en el Museo de la Identidad Nacional (MIN), en la capital hondureña.

El próximo mandatario también adelantó otros nombramientos clave de su Gabinete de Gobierno, entre ellos Juan Carlos Sierra como secretario de la Presidencia; Emilio Hernández al frente de la Secretaría de Finanzas, y Luis Castro como su secretario privado.

A la ceremonia de juramentación del nuevo alcalde capitalino y de los concejales municipales asistieron además el nuevo presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, y el expresidente hondureño Porfirio Lobo, entre otros invitados.

Asfura anunció asimismo que una de sus primeras decisiones al asumir la Presidencia será declarar una "emergencia sanitaria", ante la elevada mora quirúrgica en los hospitales públicos, los cuales -aseguró- también serán abastecidos de medicamentos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Indicó además que su Gobierno imprimirá diez millones de libros de texto para beneficiar a 1,2 millones de estudiantes desde primero hasta undécimo grado, así como guías pedagógicas destinadas a los docentes del sistema público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente electo reiteró igualmente su compromiso de reducir el tamaño de la administración pública, una medida que implicaría un recorte del gasto estatal de entre 10.000 y 15.000 millones de lempiras (entre 379,2 y 568,8 millones de dólares).

"Vamos a reducir el Estado", expresó Asfura, quien subrayó que la ceremonia de su investidura será sencilla y austera, y que no ha invitado a mandatarios extranjeros.

También señaló que su Administración trabajará de manera prioritaria en temas de defensa, seguridad e inversiones, asuntos que abordó recientemente con altos funcionarios de Estados Unidos e Israel durante una visita oficial a esos dos países.