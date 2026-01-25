Bangladés ve un "peligroso precedente" en las relaciones con India tras discurso de Hasina

En un comunicado emitido este domingo, el Gobierno bangladesí denunció que permitir a una "fugitiva condenada por crímenes de lesa humanidad" realizar llamamientos abiertos a la insurrección desde territorio indio contraviene los principios diplomáticos de "respeto a la soberanía, no injerencia y buena vecindad".

"Esto sienta un peligroso precedente de cara al futuro de las relaciones entre Bangladés y la India, y puede perjudicar seriamente la capacidad del futuro gobierno electo en Bangladés para entablar, definir y fomentar unas relaciones bilaterales mutuamente beneficiosas", sentenció el comunicado.

"Bangladés se siente profundamente agraviado porque, mientras la India aún no ha actuado conforme a sus obligaciones de entregar a Sheikh Hasina (...) se le haya permitido realizar tales pronunciamientos incitadores desde su propio suelo", reza el texto, que advierte de que esta permisividad pone en peligro la transición democrática y la seguridad del país vecino.

La protesta diplomática responde al mensaje difundido el viernes por Hasina desde la clandestinidad durante una rueda de prensa en Nueva Delhi. En dicha grabación la exmandataria instó a la población a "levantarse" y "movilizarse" para "derrocar al régimen títere" del actual líder interino, el Nobel de la Paz Muhammad Yunus.

El mensaje es el primero tras meses de silencio mediático y se produce con Hasina bajo la protección de Nueva Delhi, evadiendo una condena a muerte por crímenes contra la humanidad, vinculada a su responsabilidad en la represión de las protestas de 2024 que se cobraron la vida de 1.400 personas.

Las fricciones entre ambos países se intensificaron después de que Daca acusara a Nueva Delhi de albergar a Hasina en el exilio y permitirle realizar llamamientos para desestabilizar el país antes de las elecciones, acusaciones que la India ha negado.

Bangladés está gobernado por un Ejecutivo interino encabezado por Muhammad Yunus desde la dimisión de Hasina en 2024 tras protestas masivas.

Daca ha solicitado formalmente la extradición de Hasina, una petición sobre la que Nueva Delhi evita pronunciarse alegando que forma parte de un proceso judicial que requiere consultas bilaterales.