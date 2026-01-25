Brasil confirma que custodiará las sedes diplomáticas de México en Perú

El Ministerio de Exteriores señaló en una nota oficial que, "atendiendo a la solicitud del Gobierno mexicano y con el consentimiento del Ejecutivo de Perú, Brasil asumió la representación de los intereses diplomáticos de México en territorio peruano".

"La representación abarca la custodia de las instalaciones de la Embajada de México en Perú, incluida la residencia del jefe de misión, así como de sus bienes y archivos", añadió.

En noviembre pasado, el Gobierno de transición de Perú, liderado por el derechista José Jerí, anunció la ruptura de relaciones con México, después de que el país norteamericano otorgara asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez.

Chávez se refugió en la Embajada mexicana en Lima y, días después, fue condenada a 11 años y 5 meses de cárcel por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Administración de Jerí ha interpretado la concesión de asilo como un acto inamistoso e incluso el Congreso peruano declaró a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como persona non grata por su "inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chávez todavía permanece en la embajada a la espera de recibir el salvoconducto que le permita abandonar el país.

En 2024, Brasil también asumió la representación de Perú en Venezuela, pues ambos rompieron relaciones diplomáticas después de que el país andino reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como el presidente del país caribeño.

E igualmente custodió durante un tiempo la legación argentina en Caracas por la misma razón.