Carta del Gobierno en la que pide listas de votantes en Minnesota enfurece a demócratas

El senador por Arizona Rubén Gallego criticó este domingo en X la misiva y consideró, al igual que otros compañeros de partido, que el Gobierno del presidente Donald Trump está tratando de alterar los censos con la vista puesta en las legislativas de medio mandato que se celebrarán en noviembre.

"Pam Bondi envió una carta a las autoridades de Minnesota diciendo: entreguen los registros de votantes o el ICE (siglas en inglés de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) no cederá. Eso es una extorsión. Están usando el miedo para obtener información sobre los votantes. En EE.UU., no se puede recurrir a la intimidación para interferir en nuestras elecciones", escribió Gallego.

Chris Murphy, senador demócrata por Connecticut, dijo también en X que la carta, que sugiere que las redadas a gran escala con migrantes en Minnesota terminarán si el estado cumple con la exigencias de Bondi, demuestra que la operación lanzada por el Gobierno Trump contra Minéapolis en las últimas semanas "nunca ha tenido que ver con la seguridad ni con la inmigración".

"Es un pretexto para que Trump manipule las elecciones en los estados clave", afirmó Murphy.

La carta enviada ayer por Bondi exige también compartir todos los datos de Minnesota sobre los programas de asistencia federal, como el sanitario Medicaid o los del Servicio de Alimentos y Nutrición, y rescindir las políticas de las ciudades santuario, aquellas que, como Saint Paul y Mineápolis (las mayores del estado), limitan la cooperación en inmigración con Washington.

Las redadas a gran escala en Mineápolis fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.

El propio Trump ha cargado e insultado directamente tanto a Somalia como a la comunidad somalí, pero también ha asegurado que considera que existió un fraude electoral en Minnesota, donde perdió en las presidenciales de 2016, 2020 y 2024.

En el marco de las redadas en Mineápolis, agentes de inmigración abatieron ayer a tiros a Alex Pretti, enfermero de 37 años, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió a causa de los disparos de un funcionario del ICE.