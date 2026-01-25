Comandante del CENTCOM y jefe del Ejército israelí tuvieron reuniones privadas y grupales

"El comandante del CENTCOM y el jefe del Estado Mayor mantuvieron primero una extensa reunión uno-a-uno. A esta la siguió una reunión a la que asistieron comandantes adicionales", apunta el comunicado castrense.

A pesar de que el encuentro se produce en un momento de tensión en Israel, a la espera de un ataque de Irán como represalia si Estados Unidos bombardea la república islámica, el texto no da detalles de los temas abordados por los militares.

"Este compromiso sirve como otra expresión de la relación entre los comandantes y constituye un paso adicional para realzar la cercana relación estratégica entre el las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Ejército de EE.UU.", señalan las fuerzas armadas israelíes.

"Así como para el fortalecimiento de la cooperación en defensa entre ambas naciones", concluyen.

En otro comunicado el sábado, el portavoz de las fuerzas armadas advirtió a la población en la red social X de que las directrices de seguridad en el país permanecen sin cambios, llamando a la calma.

También desde Estados Unidos llegaron el sábado el enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner.

En este caso, el encuentro versó principalmente sobre Gaza, abordando el desarme de Hamás, la apertura del paso fronterizo de Rafah y los esfuerzos para recuperar el cadáver del último rehén en el enclave, Ran Gvili; según la prensa israelí. También previó que se discutiera la escalada con Irán.