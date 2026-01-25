Defensas antiaéreas derriban 52 drones ucranianos en seis regiones rusas

Según el parte de guerra, 18 aparatos no tripulados fueron abatidos sobre Briansk; 15 en Krasnodar; 9 en Rostov; cuatro en Oriol y tres en Bélgorod y Ástrajan (mar Caspio).

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, denunció anoche el mayor ataque contra la capital regional por parte del enemigo.

Aseguró en Telegram que el ejército ucraniano empleó misiles de fabricación estadounidense HIMARS.

"Se han producido daños en instalaciones energéticas", señaló, pero añadió que, según datos preliminares, no se han registrado heridos.

Rusos y ucranianos negociaron los parámetros del fin de la guerra el viernes y el sábado en Abu Dabi con mediación de EE.UU., conversaciones que las tres partes consideraron constructivas y que proseguirán la próxima semana.