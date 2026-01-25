Detenido el capitán del petrolero sospechoso de pertenecer a la flota fantasma rusa

El barco fue interceptado el pasado jueves en aguas internacionales, entre Marruecos y España, en una operación en la que participaron diversos navíos y helicópteros, y fue enviado posteriormente al puerto de Marsella-Fos, donde su capitán, de nacionalidad india, fue presentado a las autoridades judiciales.

Los investigadores de la gendarmería marítima de Tulón están procediendo a verificaciones sobre los documentos de navegación del barco y, en particular, sobre la validez de su pabellón.

El resto de la tripulación, todos ellos de nacionalidad india, se mantiene a bordo del petrolero, el Grinch, que las autoridades francesas sospechan que pertenece a la flota fantasma con la que Rusia se salta las sanciones a la venta de su petroleo.

Se trata del segundo petrolero de este tipo interceptado en Francia, tras el Borocay, en aguas del Atlántico, en septiembre pasado.

Ese primer barco fue autorizado a proseguir su ruta, pero su capitán, de nacionalidad china, fue procesado por obstrucción a la justicia y convocado por un tribunal de Brest el mes próximo.

Estas operaciones se enmarcan dentro de la estrategia anunciada por el presidente, Emmanuel Macron, de frenar el tráfico ilegal de petróleo ruso para superar las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania y del que se sospecha que sirve para financiar esa guerra.