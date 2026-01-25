El Kremlin asegura que ni Rusia ni EE.UU. quieren hablar de nada con Kallas

"Nosotros nunca vamos a hablar de nada con ella y los americanos tampoco, eso es evidente. ¿Qué hacer? Sólo hay que esperar a que se vaya", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la televisión rusa.

Desde que asumió el cargo a finales de 2024, Kallas ha sido muy crítica con la campaña militar rusa en Ucrania y uno de los principales abanderados de las sanciones contra el Kremlin.

Kallas, cuya madre fue deportada a Siberia junto a su familia al ser considerados enemigos del pueblo soviético, nació en Estonia cuando esa república báltica pertenecía a la Unión Soviética.

Peskov subrayó que debido a que los políticos europeos son "incompetentes", sale perjudicado "el sistema de relaciones internacionales".

En la Unión Europea "no hay políticos visionarios", sino "funcionarios incultos, incompetentes que no saben mirar al futuro y tampoco entender el sistema de coordenadas de la actualidad".

Al respecto, destacó que los europeos, que suspendieron casi totalmente la importación de hidrocarburos rusos por la guerra en Ucrania, se libraron "de la dependencia de Rusia" en materia gasística, pero "ahora han caído en la dependencia de EE.UU.".

"La dependencia de Rusia era provisional y era mutua: nosotros como vendedor dependíamos de ellos y ellos de nosotros como compradores" y ahora dependen de un solo vendedor "que impone sus condiciones", argumentó.

Además, aseguró que los actuales políticos europeos, que consideró débiles, no podrán hacer frente al presidente de EE.UU., Donald Trump, ni a los tectónicos cambios que tienen lugar en el mundo.

"No son capaces de hacer frente a las presiones de Trump", comentó.

Subrayó que lo que "los dramáticos cambios" que están ocurriendo últimamente "son producto de la pobre generación de políticos que ahora están en el poder en Europa".

Cómo ejemplo, puso la reacción de los europeos cuando Trump hizo pública esta semana en el Foro de Davos su conversación con el presidente francés, Emmanuel Macron.

"Muy interesante. Todos los europeos literalmente se pusieron de puntillas (...). Pero cuando Macron hizo pública la conversación con (el presidente ruso, Vladímir) Putin, nadie lo hizo", apuntó.