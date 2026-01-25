El papa pide unidad ante las "polarizaciones" en la Iglesia que debilitan su misión

"En muchas situaciones asistimos a conflictos, polarizaciones, incomprensiones, desconfianza mutua. Cuando esto ocurre también en nuestras comunidades, se debilita su testimonio", afirmó el pontífice en su mensaje para la 100ª Jornada Mundial de las Misiones.

En este sentido, subrayó que la "primera responsabilidad" de la institución es renovar y mantener viva la fraternidad entre sus miembros para asegurar que la misión evangelizadora cuente con "corazones reconciliados y deseosos de comunión".

León XIV destacó la importancia de intensificar el compromiso ecuménico entre todas las Iglesias cristianas y aseguró que la unidad misionera "no debe entenderse como uniformidad", sino como una "convergencia de los diferentes carismas".

Durante su mensaje, agradeció la labor de las Obras Misionales Pontificias por su "servicio a la cooperación misionera", una tarea que León XIV aseguró haber experimentado "con gratitud" durante sus décadas de misionero en Perú.

Asimismo, el pontífice, de origen estadounidense y con nacionalidad peruana, dedicó un reconocimiento a los misioneros que trabajan en lugares "difíciles, pobres, marcados por conflictos o culturalmente lejanos".

"Siguen entregándose con alegría a pesar de las adversidades y las limitaciones humanas", destacó.