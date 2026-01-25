Fabricante de la vía rota en accidente ferroviario pide investigación sin especulaciones

En un comunicado hecho público este domingo, la empresa, con sede en Luxemburgo y varias fábricas en España, advierte de que dadas las numerosas causas posibles del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que causó 45 muertes el pasado 18 de enero, es fundamental la investigación, aunque asegura comprender el deseo de que se obtengan respuestas inmediatas.

La multinacional subraya que todo el acero suministrado para vías ferroviarias se somete a rigurosas pruebas de calidad, aboga por la necesidad de examinar "todas y cada una de las posibles causas" y apunta que las especulaciones "no ayudarían a las personas afectadas ni a la integridad del proceso".

ArcelorMittal reitera además su voluntad de colaborar con la investigación en todos los aspectos que resulten precisos y, como empresa colaboradora desde hace años con los ferrocarriles españoles, afirma haber recibido la noticia del trágico accidente con pesar y siendo conscientes del dolor y la consternación que ha provocado a numerosas personas.

Como fabricante del carril de la vía en la que se produjo el siniestro, la compañía asegura mantenerse en contacto con las autoridades españolas, a las que ha transmitido su disposición para colaborar de manera plena y transparente con la investigación independiente y muestra sus sinceras condolencias a las familias que perdieron a alguno de sus seres queridos y a las personas que resultaron heridas en el accidente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una semana después de la tragedia, este domingo se reavivó la polémica sobre la construcción de las vías, después de que el diario El Mundo publicara que el tramo de la vía que se rompió en Adamuz "era una sección en la que se habían ensamblado materiales nuevos con elementos antiguos del año 1989" y no un tramo nuevo, como reiteradamente ha dicho el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La multinacional siderúrgica se ha pronunciado después de que Puente desmintiera esa información publicada y aportara certificados para demostrar que el carril donde se produjo el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz (Córdoba) tiene un certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones necesarias.

A través de la red social X, Puente realizó una primera publicación para asegurar que el carril roto donde se produjo el descarrilamiento es una vía nueva, aportando fotos y un certificado que, según él, así lo demuestran.

Y después, en su segundo mensaje, informó de que el carril en cuestión tiene su certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones químicas, mecánicas, metalográficas, de ecuación predictiva, de dureza y de choque e impacto.

Hoy mismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin político, destacó la gestión del ministro de Transportes, por considerar que ha dado la cara desde el primer momento del accidente, mientras que el conservador Partido Popular (PP) exigió hoy la dimisión inmediata del ministro por, en su opinión, haber mentido, tras la publicación de la noticia periodística.