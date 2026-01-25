Feministas hondureñas temen la eliminación de entidades de igualdad en Gobierno de Asfura

"Ahora entramos a un gobierno de ultraderecha, con la amenaza de que desaparezcan las instituciones de la mujer y otras de participación ciudadana y de la sociedad civil. Para nosotras es un temor (...) se nos avecina un futuro muy tenebroso", dijo a EFE Nubia Casco, de la Plataforma 25 de noviembre, durante una manifestación con motivo del Día de la Mujer Hondureña.

Asfura tomará posesión como presidente este martes poniendo fin a cuatro años de Gobierno de Xiomara Castro, la primera mujer en ocupar la Presidencia de Honduras, país que registró el año pasado 262 feminicidios, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Las organizaciones feministas reconocieron este domingo su escepticismo ante la llegada del nuevo Gobierno conservador, ante la posibilidad de que se fusionen o eliminen instituciones estatales que trabajan en materia de derechos de las mujeres.

"Hemos hablado personalmente con algunas personas con capacidad de influencia y nos han dicho que no se eliminarán, que habrá fusiones y otros cambios. Aún no sabemos realmente qué va a pasar, pero seguimos demandando", señaló a EFE Honorina Rodríguez, una de las participantes en la movilización.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Centroamérica, una región con altos niveles de violencia machista, ha sufrido en los últimos años recortes en instituciones públicas dedicadas a la atención de las mujeres.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Salvador, por ejemplo, prohibió el uso del "lenguaje inclusivo" en todas las escuelas públicas del país, mientras que en Panamá el Gobierno ha proyectado suprimir el Ministerio de la Mujer como parte de una reestructuración del Estado orientada a la reducción del gasto público.

Miles de feministas marcharon este domingo con leves choques con los militares por el centro de Tegucigalpa para exigir más derechos en pro de la igualdad y el cese de la violencia machista con pancartas mostrando el rostro de mujeres desaparecidas o asesinadas, batucadas y bengalas moradas (color del movimiento).

Al grito de "Este día no es de fiesta, es de lucha y resistencia", la manifestación se desarrolló bajo tensión ante la imposibilidad de avanzar hasta el Parlamento por un fuerte dispositivo militar. Los militares y unidades antimotines custodiaban los alrededores de la sede mientras dentro del hemiciclo se instalaba la primera legislatura parlamentaria.

Algunas de las presentes pintaron los escudos de los militares con sus manos llenas de pintura roja, tras ello, algunas fueron empujadas por las fuerzas de seguridad que también rociaron gas pimienta al rostro de las manifestantes. Pese a ello, la protesta culminó sin más incidentes ni detenidos, según pudo constatar EFE.