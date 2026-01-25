Honduras continuará con tratado de extradición con EE.UU., dice el titular del Parlamento

"El gobierno nuevo que va a entrar va a continuar con la extradición en el país y aquí lo decimos, desde este Congreso, ese convenio de extradición con nuestro principal aliado y hermano Estados Unidos", subrayó en su mensaje de instalación del nuevo período de sesiones del Parlamento hondureño Zambrano, del Partido Nacional, que contó con el apoyo público del presidente estadounidense, Donald Trump, en las pasadas elecciones.

Agregó que desde el Parlamento "vamos a blindar el tratado de extradición para que en el futuro no venga otro gobierno y por otros intereses se quiera eliminar la extradición. Nos va a tocar a nosotros darle ese blindaje a la extradición para que no solo sea por cuatro, sino que dure los años que sean necesarios".

El pasado día 10 la presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, anunció que retiraba la suspensión del Tratado de Extradición con Estados Unidos, que había ordenado el 28 de agosto de 2024, mostrando así el "compromiso" de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

Al tiempo que hizo el anuncio, señaló la "grave contradicción" que suponía que Estados Unidos hubiera indultado "a quien fue condenado por tráfico de drogas", como ocurrió con el expresidente Juan Orlando Hernández, ya que "ello debilita y pone en riesgo los esfuerzos conjuntos para enfrentar este flagelo".

Hernández, extraditado en abril de 2022 a EE.UU., fue condenado en junio de 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas, pero el pasado 1 de diciembre fue indultado por Trump.

El 28 de agosto de 2024 Castro denunció el tratado de extradición con Estados Unidos, que data de 1912.

Entonces, la mandataria, que concluirá su mandato el próximo martes, señaló que "la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable".

Castro realizó la declaración unilateral para retirarse del Tratado de Extradición después de que la entonces embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, expresó la preocupación de su país por la reunión de autoridades de Defensa de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

El 18 de febrero de 2025, después de muchas críticas que recibió por haber suspendido el Tratado de Extradición con Washington, la mandataria informó que había "llegado a un acuerdo con la nueva administración de los Estados Unidos para que el Tratado de Extradición -que expiraría el 28 de febrero de ese año- continúe con las salvaguardas necesarias para el Estado de Honduras, garantizando su aplicación objetiva".

Se esperaba que el tema del Tratado de Extradición fuera retomado a partir de esa fecha, si las elecciones generales del pasado 30 de noviembre las hubiera ganado la candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, quien quedó relegada en el tercer lugar en los comicios, según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las elecciones las ganó el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, apoyado públicamente por Trump.