Ingresa a prisión líder criminal que extorsionaba a limoneros en el oeste de México

Según los primeros reportes, Sepúlveda Arellano, ingresó las primeras horas de este día en la cárcel de máxima seguridad El Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó del inicio de un juicio en contra de El Botox, junto con Eder 'N' y Esteban 'N', presunto líder e integrantes del grupo criminal Los Blancos de Troya, respectivamente.

A César Alejandro 'N' y Eder 'N' se les imputaron los delitos de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud, portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y de cargadores, -todo de uso exclusivo del Ejército-, así como contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio.

Mientras que a Esteban 'N' se le vinculó únicamente con su presunta participación en los tres últimos ilícitos, según apuntó la Fiscalía en un comunicado.

El jueves pasado, el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, anunció la detención en Michoacán de Cesar Alejandro 'N', considerado por las autoridades el "principal extorsionador" de limoneros de la zona.

El funcionario indicó que el detenido era un objetivo prioritario para los investigadores, al estar vinculado con varios homicidios y con extorsiones a miembros del sector limonero de Michoacán.

Las autoridades vinculan a El Botox como líder de una facción delictiva y violenta, razón por la cual contaba con siete ordenes de arresto por dos delitos de homicidio, cuatro por extorsión agravada y otro por tentativa de homicidio.

Asimismo, le acusan de mantener el control de la venta del limón amarillo en varias localidades de Michoacán y, además, le relacionan con varios casos de extorsión y de homicidio, como el del líder limonero Bernardo Bravo, el pasado 19 de octubre.

Según mapas criminales elaborados por los investigadores, al menos 12 organizaciones criminales operan en Michoacán.

Estos grupos delictivos se autodenominan como Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel de Tepalcatepec, Los Blancos de Troya, Los Viagras, Cartel de Los Reyes, Los Caballeros Templarios, Cartel de Acahuato, Cartel de la Costa, La Familia Michoacana, Cartel de Zicuirán, Pueblos Unidos y Cartel de Los Correa.