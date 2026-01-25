Israel celebra intención de MSF de entregar nombres de personal en territorios palestinos

"El anuncio de MSF es un paso en la dirección correcta", afirmó el ministro israelí de Asuntos de Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chickli, según un comunicado publicado por su oficina este domingo.

"Tenemos al menos dos casos documentados de activistas de MSF que estuvieron directamente involucrados en el terrorismo, en las organizaciones Hamás y la Yihad Islámica Palestina", agregó.

Por su parte, MSF indicó en un comunicado publicado este sábado que, para evitar la suspensión de sus operaciones en los territorios palestinos a partir del 1 de marzo de 2026, está dispuesta a compartir una lista limitada de empleados palestinos e internacionales, siempre con criterios que prioricen la seguridad de su personal y con el acuerdo expreso de los involucrados.

"Esta decisión es el resultado de extensas conversaciones con nuestros colegas palestinos y solo se llevará a cabo con el consentimiento expreso de las personas implicadas", se indica en la nota de MSF.

MSF indicó además que, hasta ahora, se había negado a entregar la lista completa de sus empleados debido a la preocupación por la seguridad de su personal "en un contexto en el que 1.700 profesionales sanitarios han sido asesinados desde octubre de 2023, incluidos 15 trabajadores de MSF, desde octubre de 2023".

La organización subrayó que estaría dispuesta a compartir la información con la expectativa de que no afecte negativamente a sus empleados ni a sus operaciones médico-humanitarias en la región.

"Esperamos que se aprenda la lección y que MSF actúe en la práctica de acuerdo con los criterios establecidos y respete su compromiso de cooperación y desautorice cualquier afiliación con el terrorismo", afirmó Chikli en su nota.

Su comunicado añade que el Estado de Israel se compromete a "permitir una asistencia humanitaria genuina", pero ante todo mantendrá su soberanía y la "seguridad de sus ciudadanos y soldados".

MSF destacó a su vez la necesidad de continuar proporcionando atención médica independiente a la población palestina ante la "situación catastrófica" en Gaza y Cisjordania.

Según explicó la presidenta de la organización, Isabelle Defourny, en una entrevista con la emisora France Inter este enero, la autorización de Israel para MSF expiró el 31 de diciembre de 2025.

Ese día entró en vigor el veto israelí a 37 ONG internacionales que operan en Gaza y en Cisjordania ocupada, cuyos trabajadores extranjeros deberán salir de la Franja palestina antes del 1 de marzo, periodo que el Gobierno israelí les da para completar el cese de sus actividades.

Sobre las acusaciones israelíes sobre presuntos vínculos de sus empleados con Hamás y la Yihad Islámica, la presidenta aseguró que "nunca emplearíamos a personas vinculadas con grupos armados" y que los controles que aplican para evitarlo son "muy rigurosos".

Defourny señaló que actualmente hay en Gaza "una cuarentena" de miembros de su equipo internacional, así como 800 empleados palestinos con los que prestan ayuda a la población entre otras cosas en ocho hospitales.

Además, insistió en la utilidad de su presencia en Gaza porque MSF es la segunda entidad en importancia en el suministro de agua potable y también el segundo en la asistencia en partos.