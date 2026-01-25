La suspensión del impuesto sobre los alimentos centra la precampaña electoral en Japón

"Mi idea es que la exención de dos años al impuesto a los alimentos cubra el período hasta que se diseñe e implemente un sistema de crédito fiscal reembolsable", dijo Takaichi durante un debate en la cadena de televisión Fuji TV, una exención que aspira a implementar en el año fiscal 2026 que comienza en abril.

La primera mujer en dirigir Japón lanzó la idea el pasado lunes, al anunciar las elecciones anticipadas para el 8 de febrero, presentándola como una "ambición personal desde hace mucho tiempo" que reducirá la carga de los hogares causada por la inflación y el estancamiento de los salarios.

Desde entonces, especialmente tras la disolución el viernes de la Cámara Baja del Parlamento, buena parte de las formaciones niponas se han subido al carro de la suspensión de este impuesto, fijado actualmente en el 8 % para alimentos y bebidas y en el 10 % para la mayoría de los demás productos.

"Haré todo lo posible para implementar esto durante el año sin emitir bonos para financiar el déficit", dijo hoy en el debate televisado Yoshihiko Noda, uno de los líderes de la recién creada Alianza Reformista Centrista, que une al opositor Partido Democrático Constitucional (PDC) y el budista Komeito, exsocio de coalición del Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi.

Entre los siete representantes de los principales partidos nipones presentes en el programa, señaló la agencia de noticias Kyodo, solo uno se desmarcó de la opinión general y se opuso a reducir a cero este impuesto.

La medida ha sido calificada de populista por parte de la prensa del archipiélago. El diario Yomiuri Shimbun advirtió el pasado viernes, en un tajante editorial, que los partidos no deberían competir "para ofrecer políticas populistas más irresponsables".

El periódico recordó que el impuesto sobre los alimentos contribuye 25 billones de yenes anuales a las arcas estatales (unos 135.779 millones de euros), mientras que el diario económico Nikkei alertó que la "realidad fiscal" del país podría verse relegada a un segundo plano por los intentos populistas de ganarse a los votantes.

La situación financiera del archipiélago y su dependencia a la emisión de deuda, unido al programa de gasto expansivo de Takaichi que incluye un presupuesto récord para 2026 de 122,3 billones de yenes (unos 660.000 millones de euros), ha contribuido a disparar el rendimiento de los bonos nipones.

El rendimiento del bono de deuda japonesa a 40 años superó el martes el 4 % por primera vez desde su puesta en circulación en 2007, repuntando 0,275 puntos porcentuales.