La UE confirma la recta final del pacto con India tras un año "intenso" de negociaciones

"Puedo decir con confianza que nos estamos acercando a la conclusión de nuestras negociaciones del TLC", afirmó el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, en su perfil de la red social X, donde añadió que este ha sido su décimo encuentro presencial con el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal

El alto funcionario subrayó que este avance es la "culminación de un año intenso", marcado por ser probablemente su "compromiso comercial más frecuente" de los últimos meses, un nivel de dedicación que, a su juicio, "refleja la importancia" estratégica del acuerdo.

Por su parte, en la misma red social, Goyal coincidió en que el compromiso "sostenido y constructivo" de los equipos durante el último año ha permitido acercarse a un "resultado fructífero". El ministro indio definió a la Unión Europea como un socio económico y estratégico "vital" y valoró el compromiso compartido para lograr un tratado "ambicioso y mutuamente beneficioso" para la prosperidad de sus pueblos.

El objetivo es rubricar este tratado de libre comercio el próximo martes, motivo por el cual se ha desplazado a Nueva Delhi toda la cúpula de la Unión Europea. La delegación está encabezada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, António Costa, acompañados por la alta representante, Kaja Kallas, y el propio Sefcovic.

La UE y la India aspiran a crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, ya que entre ambos aglutinan a casi 2.000 millones de personas y representan aproximadamente una cuarta parte del PIB global.

En 2024, la India fue el noveno socio comercial de la UE, representando solo el 2,4 % de su comercio total de bienes, muy por detrás del 17,3 % de Estados Unidos o del 14,6 % de China, gigante frente al que el bloque comunitario busca reducir su dependencia en el suministro de materias primas.

Al margen del tratado de libre comercio, la UE y la India quieren impulsar la inversión en sectores como el digital, el hidrógeno verde, la energía solar, la maquinaria y la fabricación avanzada.

La agenda incluye también cerrar un acuerdo de movilidad laboral, científica y estudiantil, así como un segundo gran pacto en materia de seguridad y defensa para hacer frente a las amenazas híbridas y el terrorismo.

De firmarse finalmente, el acuerdo pondrá fin a una maratón diplomática de casi dos décadas, marcada por las profundas discrepancias sobre la protección de patentes y los aranceles a los vehículos y licores europeos.