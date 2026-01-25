La UE empieza reuniones clave en India a dos días del posible cierre del acuerdo comercial

La visita, que marca un hito diplomático al desplazar hasta el gigante asiático no solo a los dos máximos líderes comunitarios sino a gran parte de la cúpula institucional de la UE, incluida la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, busca sellar lo que Von der Leyen ha definido como "la madre de todos los acuerdos".

La presidenta de la Comisión y el presidente del Consejo Europeo abren los actos con un encuentro conjunto con el canciller indio, una primera toma de contacto que servirá para alinear posturas antes de abordar los flecos técnicos y políticos del acuerdo en los días siguientes.

Este lunes los dos líderes, acompañados por la Alta Representante Kaja Kallas, asistirán como "invitados de honor" al 77º desfile del Día de la República junto al primer ministro indio, Narendra Modi y la presidenta Droupadi Murmuserán, mientras que Kallas mantendrá también una reunión paralela con el ministro de Exteriores indio.

El foco se trasladará al martes, cuando esta delegación de alto nivel abra la decimosexta Cumbre India-UE y se produzca el encuentro entre Von der Leyen y el primer ministro Narendra Modi.

De firmarse finalmente, el acuerdo pondrá fin a una maratón diplomática de casi dos décadas, marcada por discrepancias en la protección de patentes, el impuesto al carbono y los aranceles a los vehículos y licores europeos, y ayudará a Bruselas a reducir su dependencia de China en el suministro de materias primas.

En 2024, la India fue el noveno socio comercial de la UE, representando solo el 2,4 % de su comercio total de bienes, muy por detrás del 17,3 % de Estados Unidos o del 14,6 % de China.

En el marco de una renovada alianza estratégica para intensificar el intercambio con el país asiático, la hoja de ruta va más allá del propio Tratado de Libre Comercio (TLC).

Este acuerdo, cuyas negociaciones se remontan a 2007 - quedaron paralizadas en 2013 y se reactivaron finalmente en 2021-, se complementará con un fuerte impulso a la inversión en sectores punteros como el ámbito digital, el hidrógeno verde, la energía solar, la maquinaria y la fabricación avanzada, además de otro pacto en movilidad laboral, científica y estudiantil.

La agenda de seguridad cobrará relevancia ese mismo martes con la reunión entre Kallas y el ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, donde también estará sobre la mesa un segundo gran pacto en materia de defensa para hacer frente a amenazas híbridas y al terrorismo.

Con este despliegue, la UE y la India aspiran a crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, ya que entre ambos aglutinan a casi 2.000 millones de personas y representan aproximadamente una cuarta parte del PIB global.