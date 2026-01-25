Laborismo bloquea aspiraciones del alcalde de Manchester de volver al Parlamento británico

Burnham, una figura cada vez más popular en las filas laboristas, pidió ayer permiso al NEC para presentarse como candidato de su formación en los comicios por la circunscripción de Gorton & Denton, vacante tras la reciente dimisión de su diputado, Andrew Gwynne.

Al ser primer edil de Manchester, el político tenía que pedir autorización al NEC para aspirar a la candidatura ya que el puesto de alcalde hubiera quedado vacante, lo que hubiera iniciado el proceso para convocar una elección para su sustitución.

Según informaron fuentes laboristas a los medios británicos, la decisión del ejecutiva del partido fue tomada por un grupo presidido por la ministra de Interior, Shabana Mahmood.

Burnham reconoció ayer en su página de la red X que presentarse para Gorton & Denton había sido una decisión "difícil" pero que era el momento de "defender con la mayor firmeza posible nuestros principios".

En su carta dirigida al NEC, Burnham afirmó haber "considerado cuidadosamente" qué era lo mejor para su partido tras el anuncio de unas elecciones parciales que "nadie quería ni esperaba".

Los sondeos sobre intención de voto sitúan en primer lugar a la formación populista de derechas Reform UK, cuyo discurso está enfocado a combatir la inmigración irregular.

En caso de haberse celebrado comicios a la alcaldía de Manchester, las encuestas situaban a Reform UK como ganadora.

La "número dos" del laborismo, Lucy Powell, y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, habían pedido ayer que se permitiese a Burnham ser el candidato para volver al Parlamento de Westminster (central).

Burnham ya se había presentado sin éxito al liderazgo laborista en 2010 y 2015. Un eventual ingreso del político a la Cámara de los Comunes le hubiera permitido desafiar el liderazgo del primer ministro, cuyo apoyo ha caído en las encuestas sobre intención de voto.

Desde el año 2017, Burnham es alcalde de Manchester y antes fue diputado por la circunscripción inglesa de Leigh.