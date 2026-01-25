Las elecciones de la junta militar de Birmana llegan a su tercera y última fase

Los habitantes de 63 municipios, principalmente urbanos –entre ellos Rangún y Mandalay, las dos principales ciudades de Birmania–, fueron llamados hoy a las urnas, si bien la participación se ha mantenido baja, según informaron medios de comunicación independientes.

Las elecciones buscan elegir a 265 legisladores de la cámara baja, pese a que esta cuenta con 330 escaños, ya que no se han celebrado votaciones en 56 municipios donde la junta no tiene el control, en medio del conflicto armado en el que está sumido el país.

Se trata de los primeros comicios convocados por los militares desde el golpe de Estado de 2021 y han sido tachados de fraudulentas por Naciones Unidas y buena parte de la comunidad internacional,

La prensa independiente recogió hoy que el líder del régimen castrense que controla Birmania desde la asonada, Min Aung Hlaing, expresó su desacuerdo con la falta de reconocimiento internacional de las elecciones, vistas por analistas y expertos como un movimiento del militar para legitimar su permanencia en el poder y romper el aislamiento del régimen, apoyado no obstante por Rusia y China.

El comentario de Min Aung Hlaing se produce después de que los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) acordaran esta semana "no reconocer" las elecciones de la junta: "Se decidió que no se enviarían observadores y que las elecciones no serían reconocidas", apuntó el ministro de Exteriores de Malasia, Mohamad Hasan, durante una sesión parlamentaria el martes.

Los resultados preliminares difundidos por la comisión electoral, dirigida por personas afines a los golpistas, reflejan que el oficialista Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP) se ha hecho hasta ahora con 235 escaños, 124 en la primera fase y 111 en la segunda.

Mientras, otros partidos minoritarios, integrados o liderados por personas cercanas al Ejército, han conseguido alrededor de una decena de asientos.

A ello se suma que un privilegio constitucional otorga al Ejército el 25 % de cada una de las dos cámaras que forman el Parlamento birmano -con un total de 588 legisladores-, lo cual asegura a los militares otros 166 escaños.

En este contexto y a falta de los resultados definitivos, el USDP tendría ya garantizados los 295 escaños necesarios para elegir al próximo presidente de Birmania.

Al menos tres legisladores electos están sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea debido a su papel en la junta militar, acusada de numerosos ataques contra la población civil desde el golpe que acabó con un Gobierno democrático liderado por la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, presa desde entonces.