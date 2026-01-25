Localidades del oeste de Canadá registran las temperaturas más bajas de su historia

El Servicio Meteorológico de Canadá señaló que algunas localidades de la provincia de Saskatchewan, en el oeste del país, se sumieron en las temperaturas más bajas de su historia, con el termómetro marcando hasta -40 grados centígrados y la sensación térmica en -50 grados.

Al menos seis localidades registraron temperaturas mínimas récord, siendo la mínima -48,5 grados.

Las autoridades advirtieron que en esas condiciones la piel expuesta al aire se congela en menos de dos minutos, lo que puede provocar amputaciones.

Las condiciones extremas se repetían en gran parte del país. El Servicio Meteorológico mantenía a última hora del domingo la alerta naranja, la segunda más severa, en las provincias de Saskatchewan, Manitoba, y partes de Ontario. Grandes áreas de Quebec, Nueva Escocia y Terranova y Labrador estaban en alerta amarilla, la tercera en severidad.

En Toronto, en cuya área metropolitana viven unas seis millones de personas, una fuerte nevada que estaba provocando precipitaciones de 50 centímetros, obligó a cancelar centenares de vuelos en el aeropuerto internacional de Toronto Pearson, el más importante del país y uno de los más concurridos de Norteamérica.

Las autoridades del aeropuerto indicaron que el 60 % de los vuelos de salida y el 62 % de los de llegada fueron cancelados. En circunstancias normales, cerca de 1.000 vuelos operarían en el aeropuerto en el transcurso del domingo.

La alcaldesa de la ciudad, Olivia Chow, solicitó a los habitantes de Toronto que eviten salir de sus domicilios. Las calles están semidesiertas mientras las máquinas quitanieves despejan las principales calles de la ciudad en condiciones de escasa visibilidad y una sensación térmica cercana a -20 grados.

La nieve acumulada está causando grandes dificultades a los vehículos que intentan transitar en la ciudad y la Policía local ha registrado más de un centenar de colisiones.

Por su parte, el servicio público de transporte ha cancelado numerosas paradas para evitar que los autobuses se queden atascados. También parte del metro de Toronto, que en algunas zonas circula por la superficie, ha dejado de operar por las condiciones meteorológicas.

Y en Quebec, la compañía eléctrica provincial informó que unos 13.400 hogares se han quedado sin electricidad y que la mayoría no contará con servicio hasta el lunes.