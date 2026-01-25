Nauseda y Nawrocki subrayan el ejemplo de Ucrania en la lucha por la libertad

"El ejemplo de Ucrania demuestra claramente que el deseo auténtico y verdadero de libertad no puede ser combatido", afirmó Nauseda, en presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y de la líder opositora en el exilio bielorrusa, Svetlana Tijánovskaya.

Según Nauseda, "una vez que estalla con fuerza, deja una huella indeleble en los corazones y las mentes de las personas" y "las matanzas masivas y la presión propagandística sólo sirven para unir aún más a la gente y fortalecer su determinación de resistir, acercando la victoria".

"Fue precisamente esta tradición heredada de libertad la que separó para siempre a nuestras naciones —lituanos, polacos, ucranianos, bielorrusos— de Rusia, que hizo todo lo posible, sin éxito, por derribar este muro invisible pero increíblemente fuerte", dijo, mirando hacia el pasado.

Agregó que "un implacable anhelo de libertad" acompañó a los antepasados de estas naciones de un levantamiento a otro, ayudándolos a soportar sucesivas oleadas de represión, adoctrinamiento forzoso y destrucción de la identidad nacional.

"Hoy en día, esto lo vemos con mayor claridad en Ucrania, que lucha por su libertad. Desde hace casi cuatro años, Rusia ha está utilizando todo su poderío para aplastar la esperanza de una vida más libre, más brillante y más próspera que nació en el Maidán", dijo, al referirse a la revolución que llevó al derrocamiento en 2014 del último presidente prorruso de Ucrania, Víktor Yanukóvich.

Agregó que "durante casi cuatro años, todos los esfuerzos del Kremlin se han ido haciendo añicos. Y nosotros mismos estamos contribuyendo en todo lo que podemos para que Ucrania pueda continuar la lucha y, en última instancia, derrotar a nuestro enemigo común", añadió.

En este sentido, se mostró convencido de que también las fuerzas democráticas de los vecinos bielorrusos prevalecerán algún día.

Nawrocki, por su parte, destacó que el Levantamiento de Enero, aunque militarmente derrotado, fue una victoria en el plano moral y espiritual, porque "despertó la conciencia de las naciones, conservó su identidad, transmitió a las generaciones posteriores el mensaje de que no hay que rendirse".

Señaló que, gracias a esta convicción, Polonia y Lituania pudieron recuperar su independencia en 1918.

"Y gracias a ella, hoy podemos llamar a las cosas por su nombre: a la agresión, agresión, y a la libertad, libertad", afirmó, citado por la agencia polaca PAP.

Indicó que la pregunta que se planteaba entonces de si mereció la pena luchar, no pertenece exclusivamente al pasado y vuelve hoy con toda su fuerza "en un mundo en el que renace la agresión imperial, en un mundo en el que una de las naciones de Europa, la nación ucraniana, lleva ya cuatro años defendiendo su libertad frente a la agresión rusa".

Añadió que a historia se repite y que sus momentos más peligrosos siempre comienzan con el intento de privar a otros del derecho a la libertad.

"Pero depende de nosotros si esto supone un retorno a la esclavitud o la confirmación de que Europa ha aprendido las lecciones de su pasado", subrayó.