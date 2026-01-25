Región ártica rusa declara estado de emergencia por cortes de electricidad

"Pese a trabajar las 24 horas del día, los especialistas de (la compañía eléctrica nacional) Rosseti no han podido restablecer el suministro eléctrico", dijo Andréi Chibis, gobernador de Múrmansk, en Telegram.

Adujo que la orografía de la región y las "desfavorables condiciones climatológicas" dificultan y retrasan la solución del problema, lo que obligará a recurrir a compañías privadas.

Las temperaturas rondan los 12 grados bajo cero este domingo, pero descenderán, según el pronóstico, a unos 24 grados a lo largo de esta semana.

El viernes hasta cinco torres de alta tensión cayeron debido a las fuertes ráfagas de viento a unos siete kilómetros de Múrmansk, tras lo que las autoridades encargaron nuevos equipos en la vecina Carelia y en Leningrado.

Chibis predijo el sábado que las torres -dos de las cuales operaban desde 1966- no habían sufrido grandes desperfectos y que las labores de reparación llevarían "no menos de un día".

Como consecuencia, los habitantes de la capital de esta región y de la ciudad de Severomorsk, sede de la Flota del Norte, sufrieron cortes de fluido eléctrico y calefacción.

Las autoridades han recomendado a los habitantes que restrinjan el empleo de equipos electrónicos y que se acerquen a las escuelas y pabellones deportivos habilitados por el gobierno para cargar sus teléfonos y calentar agua y comida.

El Comité de Instrucción de Rusia ha incoado un caso penal sobre negligencia por el corte del fluido eléctrico en medio del crudo invierno en una región ártica situada a unos 2.000 kilómetros al norte de Moscú.