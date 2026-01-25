Sánchez rechaza el "despotismo trasatlántico" y defiende unas relaciones de igual a igual

En un mitin en la ciudad de Huesca (norte) en el marco de la campaña de las elecciones regionales en Aragón del 8 de febrero, Sánchez criticó este "despotismo" que, según dijo, "pone incluso en cuestión la soberanía territorial de algunos países, como Dinamarca con Groenlandia".

Y en ese contexto, en el que se está exigiendo que el gasto en defensa de los países de la Unión Europea suba al 5 % del PIB, España no es la última en Europa, sino "la semilla de una nueva Europa que va a crecer y germinar en los próximos años gracias también al aporte del gobierno de coalición", destacó Sánchez.

El hecho de que España se niegue a gastar el 5 % de su PIB en defensa es criticado frecuentemente por el presidente norteamericano, la última vez esta semana en el Foro de Davos (Suiza), donde acusó a España de ser "un aprovechado".

Para Sánchez, fortalecer la seguridad en un país no tiene que ver solo con incrementar el presupuesto de las fuerzas armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino incrementar la financiación de la sanidad, la educación y la dependencia como "elementos de cohesión territorial".

