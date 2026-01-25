Siria abrirá dos corredores humanitarios tras la prórroga del alto el fuego con los kurdos

"El Ejército Árabe Sirio, en coordinación con las provincias de Al Hasaka (noreste) y Alepo (noroeste), se está preparando para abrir dos corredores humanitarios, que se anunciarán tan pronto como se completen los preparativos necesarios", informó la agencia oficial de noticias siria, SANA, citando al Ministerio de Defensa.

No obstante, no dio una fecha concreta para su inicio en un momento de calma tensa entre ambos bandos.

La medida se produce después de que se anunciara la extensión por 15 días del alto el fuego de cuatro días que se acordó el 20 de enero entre las FSD y fuerzas gubernamentales por los enfrentamientos intermitentes por control territorial que se han vivido durante el mes de enero en el noreste y noroeste del país.

A última hora de la noche del sábado, el Ministerio de Defensa anunció en un comunicado la "extensión del alto el fuego en todos los sectores de operaciones del Ejército sirio por 15 días, a partir de las 23.00 horas del 24 de enero".

El ministerio defendió que la prórroga se produce "en apoyo a la operación estadounidense para trasladar a prisioneros del Estado Islámico (EI) desde las cárceles de las FSD a Irak".

Los kurdosirios informaron que se alcanzó la prórroga "mediante mediación internacional", mientras "continúa el diálogo con Damasco".

"Nuestras fuerzas reafirman su compromiso con el acuerdo y su dedicación a su cumplimiento, lo cual contribuye a la distensión, la protección de la población civil y la creación de las condiciones necesarias para la estabilidad", señalaron las FSD.

Mientras, el Comité Central de Respuesta de Alepo, en coordinación con organizaciones de ONU, "está enviando un convoy de 24 camiones cargados con suministros médicos, de socorro y logísticos" en Kobane, ciudad en noreste de Alepo, informó SANA.

El pasado domingo, el Gobierno y los kurdosirios anunciaron un acuerdo para la integración de las áreas en manos de las FSD en las estructuras estatales después de dos semanas de enfrentamientos, pero la violencia continuó en varias zonas.