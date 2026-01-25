Una mujer palestina cristiana de 60 años, herida grave por la pedrada de un colono israelí

Un testigo vecino, que pidió guardar su anonimato por miedo a represalias, explicó a EFE que el ataque lo llevaron a cabo ayer sábado cuatro colonos, que se acercaron a pastorear sus ovejas en las tierras de la familia, ante lo que uno de los hijos de la mujer herida intentó expulsarlos de allí.

"Ellos se negaron y empezaron a golpearle con los puños, luego con palos y con piedras. Entonces atacaron a su madre tirándole una piedra a la cabeza, tras lo que él respondió lanzando piedras a los colonos", explicó.

Luego, los colonos forzaron la puerta de la casa pensando que el hombre estaba allí, pero no lo encontraron porque se había ido a llevar a su madre al hospital, según el relato del vecino.

Las fuerzas israelíes acudieron luego al lugar y arrestaron a tres jóvenes palestinos, "tras intervenir para respaldar y proteger a los colonos atacantes, disparando gases lacrimógenos durante los arrestos", denunció el Gobierno de la Autoridad Palestina en un comunicado.

"Tras el ataque llegó el Ejército (israelí) y, por desgracia, se pusieron de su lado, no de nuestro lado", resumió a EFE el testigo, quien indicó que uno de los arrestados es el hijo de la mujer herida.

Este vecino reportó que este domingo dos de los colonos que protagonizaron el ataque están volviendo a pastorear junto a las residencias palestinas y amedrentando a sus habitantes.

"Dicen que esta tierra es para ellos. Aunque esté registrada a nuestro nombre, aunque sea nuestra tierra desde hace 50 o 60 años, de nuestros abuelos y padres, dicen ahora que es suya. Dicen que su tierra es una tierra judía, tierra de Israel, y que deberían quitárnosla", opinó el vecino.

Como resultado del ataque este sábado, según el gobierno palestino, Najat Emil Jadallah, de 60 años, recibió un golpe en la cabeza y está ingresada en estado grave en la unidad de cuidados intensivos.

Su hijo, Alaa Hani Jadallah, también resultó herido, junto con dos jóvenes que acudieron en ayuda de la familia, Nafeth Bassam Eid y Eid Yousef Eid.

Otro vecino, que también pidió permanecer en el anonimato, indicó a EFE que estos colonos viven en un asentamiento próximo llamado Atara y llevan desde hace un mes acercándose a las casas palestinas cercanas.

"Están molestando a todo el mundo, roban ovejas, roban burros, roban de todo, y el que no acepta eso le pegan o le atacan, da mucho miedo", explicó.

EFE preguntó por el ataque a Ejército israelí, que dijo estar comprobando la información y no reportó nada acerca de él ni tampoco detenciones de uno u otro lado.

Cerca del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación, según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din.

Desde 2005, solo el 3 % de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales.

Los ataques de colonos israelíes a palestinos en Cisjordania han aumentado exponencialmente tras los ataques de Hamás de octubre de 2023, coincidiendo con un gobierno israelí que tiene en su coalición a partidos nacionalistas y supremacistas judíos liderados propiamente por colonos.

En su último informe sobre Cisjordania, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) documentó en 15 días -entre el 6 y el 19 de enero- 55 ataques de colonos israelíes contra palestinos que causaron víctimas, daños materiales o ambos.

En estos ataques resultaron en 30 heridos palestinos: 20 resultaron heridos por colonos israelíes y 10 por fuerzas israelíes.

Solo durante el pasado octubre, coincidiendo con la cosecha de aceituna en Cisjordania, la OCHA registró al menos 264 ataques contra palestinos, el peor mes desde que se comenzaran a contabilizar estos incidentes en 2006.