Al menos 131 muertos y 780.000 afectados por fuertes lluvias desde octubre en Mozambique

Este país del sureste de África se encuentra en el punto álgido de la temporada de lluvias, que comenzó en octubre de 2025 y se espera que termine en marzo de 2026.

En un comunicado publicado en su página de Facebook, el INGD indicó que, desde el 1 de octubre de 2025 al 25 de enero de 2026, un total de 131 personas fallecieron, 114 resultaron heridas y 6 están desaparecidas.

En ese periodo, 779.528 personas se han visto afectadas por las inclemencias meteorológicas.

Asimismo, un total de 11.942 casas han sido parcialmente destruidas, 5.585 quedaron completamente destruidas y 170.503 resultaron inundadas, al tiempo que 242 unidades sanitarias, 575 escuelas, 16 puentes y 29 acueductos han sufrido igualmente el impacto de las intensas precipitaciones.

En el campo, más de 421.000 animales han muerto (bovinos, caprinos y aves) y se han perdido más de 149.000 hectáreas de tierras agrícolas, saliendo perjudicados más de 244.000 agricultores.

En el periodo transcurrido desde el 10 al 25 de este mes de enero, el INGD ha contabilizado 652.189 personas afectadas, 12 muertos, 45 heridos y 4 desaparecidos.

La Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC), bloque regional de 16 países, desplegó este fin de semana su Equipo de Respuesta a Emergencias (ERT, en inglés) para ayudar a Mozambique y Sudáfrica tras las recientes inundaciones y condiciones climáticas extremas que han causado en esos países muertes, daños a infraestructuras e interrupciones de servicios esenciales.

En Mozambique, las inundaciones afectaron las regiones central y meridional, en particular las provincias de Gaza, Maputo, Sofala, Inhambane y Manica, lo que llevó al Gobierno a declarar la alerta roja el pasado 16 de enero y solicitar asistencia humanitaria.

Las intensas lluvias y las inundaciones registradas desde mediados de diciembre de 2025 han afectado a unos 1,3 millones de personas en el sur de África, destruyendo viviendas e infraestructuras críticas e interrumpiendo el acceso a los servicios de salud, lo que aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y los mosquitos, según informó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aproximadamente la mitad de las personas afectadas se hallan en Mozambique, según la OMS.