Al menos 25 muertos en un ataque atribuido a rebeldes cercanos al EI en la RD del Congo

Según detalló a EFE el coordinador de la sociedad civil de la jefatura de Walese Vonkutu, John Kinimba, los hechos se produjeron en la madrugada de este domingo en la aldea de Apakulu, situada en esa zona, en el territorio de Irumu, en la provincia de Ituri.

"La normalidad sigue sin regresar a Walese Vonkutu, donde los rebeldes de las ADF mataron a varios civiles e hirieron a muchos otros ayer por la mañana, mientras otros varios siguen desaparecidos", declaró a EFE por teléfono Kinimba.

"Aún desconocemos la causa, pero ya hemos contabilizado 25 cadáveres, incluyendo 15 personas que fueron quemadas vivas dentro de sus casas y otras diez asesinadas a los largo de la carretera", añadió.

Los vecinos fueron asaltados por los rebeldes cuando abandonaban el pueblo para dirigirse a trabajar desde primer hora del día en sus campos, hacia las 04.00 hora local de la madrugada (02.00 GMT).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Alertamos a las fuerzas de seguridad, que ya se encuentran en el lugar y con un despliegue suficiente para buscar a los responsables", explicó el representante de la sociedad civil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También informó de que se produjo un ataque con muertos en la zona el coronel Siro Nzimba, administrador del territorio de Irumu, si bien no confirmó el número de fallecidos.

"Sí, efectivamente, el ataque tuvo lugar ayer por la mañana. Todavía no tenemos toda la información sobre este asalto perpetrado por las ADF, pero nuestras fuerzas están trabajando. Instamos a la población a mantener la calma", aseveró Nzimba.

Las ADF son una milicia de origen ugandés, pero en la actualidad tiene sus bases en las provincias vecinas congoleñas de Kivu del Norte e Ituri, donde perpetran a menudo ataques y aterrorizan a la población.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar ataques dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC empezaron una operación militar conjunta.

Sus objetivos son difusos, más allá de una posible vinculación con el EI, que en ocasiones se atribuye sus acciones.

Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no hallaron pruebas de un apoyo directo del EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como "una organización terrorista" afiliada al grupo yihadista.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).