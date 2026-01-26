Al menos 89 muertos desde diciembre en Zimbabue por fuertes lluvias en el sur de África

"El país ha registrado hasta ahora 89 muertos y 61 heridos. Más de 1.000 viviendas, además de ganado e infraestructuras, han quedado destruidas por las fuertes lluvias desde el inicio de la temporada", dijo a EFE Nathan Nkomo, director del Departamento de Protección Civil (CPU, por sus siglas en inglés) de Zimbabue.

Según Nkomo, 42 colegios y cinco centros médicos han sido destruidos como consecuencia del temporal.

"Estamos atravesando condiciones meteorológicas adversas en el país y los ciudadanos deben informar al CPU de los daños en las infraestructuras y las zonas que corren peligro de verse afectadas por el agua para que podamos ayudarles", aseveró el funcionario.

Las zonas más golpeadas fueron las provincias de Manicaland (este), con 41 muertos, 31 heridos y 510 viviendas destruidas, y Mashonaland Occidental (norte), con 19 fallecidos.

Las intensas lluvias y las inundaciones registradas desde mediados de diciembre de 2025 han afectado a unos 1,3 millones de personas en el sur de África, destruyendo viviendas e infraestructuras críticas e interrumpiendo el acceso a los servicios de salud, lo que aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y los mosquitos, según informó el pasado viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aproximadamente la mitad de las personas afectadas se encuentran en Mozambique, según la OMS.

En ese país, las inundaciones afectaron las regiones central y meridional, en particular las provincias de Gaza, Maputo, Sofala, Inhambane y Manica, lo que llevó al Gobierno a declarar la alerta roja el pasado 16 de enero y solicitar asistencia humanitaria.

Al menos 124 personas han muerto en Mozambique y unas 723.000 se han visto afectadas desde el inicio de la temporada de lluvias en octubre pasado, según datos facilitados por las autoridades el pasado jueves.

En Sudáfrica, el Gobierno declaró el estado de desastre nacional este 18 de enero tras las graves inundaciones sufridas en las provincias de Limpopo y Mpumalanga, donde al menos 31 personas han muerto desde el pasado diciembre.

Esta situación llevó a la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC), bloque regional de 16 países, a desplegar su Equipo de Respuesta a Emergencias (ERT, en inglés) para ayudar a Mozambique y Sudáfrica en la respuesta al desastre.