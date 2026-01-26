Alcalde de Mineápolis dice que algunos efectivos de inmigración se irán de la urbe mañana

"Hoy hablé con el presidente Trump y agradecí la conversación", escribió en X Frey, que aseguró que "el presidente coincidió en que la situación actual no puede continuar" en Mineápolis tras la muerte del enfermero Alex Pretti por disparos de varios oficiales de inmigración.

"Algunos agentes federales comenzarán a abandonar el área mañana y seguiré presionando para que el resto de los involucrados en esta operación se vayan", afirmó en su mensaje Frey.

Desde enero, el Gobierno Trump ha desplegado unos 3.000 agentes en la mayor ciudad de Minnesota después de que la Casa Blanca pusiera el foco en casos de malversación de fondos federales en este estado ligados a guarderías gestionadas por la comunidad somalí.

El propio Trump escribió en redes que había tenido una conversación "muy productiva" y que enviará a su zar fronterizo, Tom Homan, a "continuar las conversaciones" mañana con Frey, aunque no especificó nada sobre la retirada de efectivos.

Múltiples medios han reportado que el envío de Homan a la ciudad va emparejado con la retirada de Greg Bovino, oficial de la Patrulla Fronteriza que ha encabezado la gran operación en Mineápolis, y algunos funcionarios cercanos a él.

"Expresé cuánto se ha beneficiado Mineápolis de nuestras comunidades inmigrantes y fui claro en que mi principal petición es que la Operación Metro Surge (nombre del despliegue en el ciudad) debe terminar", escribió también Frey en X.

"Mineápolis seguirá cooperando con las autoridades estatales y federales en investigaciones penales reales, pero no participaremos en arrestos inconstitucionales de nuestros vecinos ni aplicaremos la ley federal de inmigración", explica el mensaje del regidor, que añade que "los delincuentes violentos deben rendir cuentas por los delitos que cometen, no por su origen".

La muerte a tiros de Alex Pretti por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, el segundo incidente de este tipo en Mineápolis tras el fallecimiento de Renée Good el pasado 7 de enero a causa de los disparos de otro agente migratorio.

El caso ha reavivado el enojo de muchos estadounidenses con la Casa Blanca, especialmente porque varios miembros del Gabinete, al igual que sucedió en la muerte de Good, acusaron a la víctima de conductas delictivas.